Доктор Мясников назвал снижающий риск рака продукт

Врач Александр Мясников назвал печень трески снижающим риск рака продуктом

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который снижает риск развития рака. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что таким свойством обладает печень трески, которая содержит большое количество витамина D. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, продукты с высоким содержанием витамина D укрепляют кости. Помимо этого, исследования показывают, что витамин D может также может снижать риск возникновения онкологических заболеваний, отметил врач.

«Витамин D снижает риски развития онкологии различных органов, снижает риски появления атеросклероза», — заверил он.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак, который может указывать на рак крови. Специалист объяснил, что температура 38 градусов и выше, которая сохраняется в течение длительного времени при нормальном самочувствии, может свидетельствовать об онкологическом заболевании крови — лимфоме или лейкозе.

Врач также предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких у людей, у которых после отказа от вредной привычки кашель не прекращается.