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14:44, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака крови

Врач Мясников заявил, что постоянно повышенная температура может указывать на рак крови

Фото: Matteo Fusco / Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидный признак, который может указывать на рак крови. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что температура 38 градусов и выше, которая сохраняется в течение длительного времени при нормальном самочувствии, может свидетельствовать об онкологическом заболевании крови. Как уточнил Мясников, такой симптом встречается при таких разновидностях рака крови, как лимфома и лейкоз.

Телеведущий добавил, что постоянно повышенная температура также может говорить о раке почек.

Ранее Александр Мясников и генетик Екатерина Баранова в программе «О самом главном» рассказали об опасности крепкого чая. По словам специалистов, частое употребление этого напитка может спровоцировать проблемы с сердцем, а также приводить к тошноте, потливости и бессоннице.

Перед этим Мясников назвал физическое упражнение, которое считает «самым поганым». Врач признался, что каждый раз с трудом заставляет себя выполнять берпи.

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Евгения Наумова
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