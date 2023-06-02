Украинский пленный признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Украинский пленный пограничник признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Находящийся в плену украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе. Об этом он рассказал во время дачи показаний, сообщает РИА Новости.

По словам военнопленного, в марте 2022 года десять бойцов полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) во главе со штаб-сержантом Государственной погранслужбы Украины заняли позиции в центре города для контроля сектора и проверки документов.

К одному из перекрестков подъехали мужчина и женщина на мотороллере, они остановились по требованию украинских военных, но вскоре началась стрельба.

Пленный подчеркнул, что гражданским ничего не угрожало, но они испугались и начали движение без команды. «Я крикнул "Стоять!", на это требование они не отреагировали, после чего я открыл огонь на поражение», —вспомнил пограничник, отметив, что стрелял в спины и в область грудной клетки. Украинец объяснил это тем, что «посчитал, что они поддерживают специальную военную операцию РФ».

Ранее пленный украинский боец Александр Сыкылында рассказал, как его отделение в 2022 году в Мариуполе совершило убийство семьи с ребенком. По его словам, в марте прошлого года пятеро бойцов заметили их автомобиль в 300 метрах от своей позиции в Мариуполе и приняли решение открыть огонь.