Боец «Азова» признался в убийстве семьи с ребенком

Боец «Азова» признался в убийстве в 2022 году в Мариуполе семьи с десятилетним ребенком

Находящийся в плену у российских военных боец полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Александр Сыкылында рассказал, как его отделение в 2022 году в Мариуполе совершило убийство семьи с ребенком и показал место, где это произошло, сообщает РИА Новости.

По его словам, в марте прошлого года пятеро бойцов заметили их автомобиль в 300 метрах от своей позиции в Мариуполе и приняли решение открыть огонь.

«Доложили командиру, командир дал приказ открыть огонь, мы открыли огонь по "девятке" черного цвета с белой надписью "Дети". Выпустили примерно по одному магазину, машина начала замедляться и съехала на обочину», — заявил он.

Сыкылында уточнил, что в результате были убиты супружеская пара и их десятилетняя дочь. Он добавил, что солдаты проверили автомобиль, забрав все найденные внутри деньги и украшения, после чего забрали тела погибших и оставили их внутри ближайшего здания.

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