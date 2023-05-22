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03:28, 22 мая 2023Бывший СССР

Украинские военные мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала

Житель Артемовска заявил, что украинские военные мешали семье спастись из горящего подвала

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украинские военные в Артемовске обстреливали дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал эвакуированный из города беженец Александр Пискунов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Артемовске были националистические подразделения, в том числе «Айдар» и «Азов» (признаны в России террористическими и запрещены). «С соседями мы как раз были в подвале. Я правда не знаю, какое именно там было подразделение», — заявил мирный житель.

Он рассказал об использовании погреба соседа, потолок которого обшили пластиком, в качестве убежища для семьи. Пискунов отметил, что из-за обстрелов загорелись пластиковые панели. «Сосед хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска, применяя слезоточивый газ и дымовые шашки.

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Марина Совина
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