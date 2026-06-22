Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:18, 22 июня 2026Наука и техника

В России оценили эффективность МОГ против дронов

Кнутов назвал МОГ с дронами-перехватчиками эффективным средством против БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мобильные огневые группы (МОГ) с зенитными дронами — это эффективное средство против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Результативность охотников за дронами оценил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что маловысотные цели можно перехватывать российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства «Панцирь». «Но самое эффективное и дешевое решение — мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками», — сказал собеседник издания.

Кнутов подчеркнул, что важно своевременно обнаруживать цели. Для этого можно использовать аэростаты с антеннами и приемо-передающей аппаратурой радиолокационных станций. Они позволят своевременно обнаруживать цели и передавать данные об аппаратах противника огневым группам.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне в Минске представили пикап «Рокот» для охотников за дронами. Машина получила интеллектуальный прицельный комплекс и системы обнаружения беспилотников среднего и тяжелого класса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали центр космической связи в Подмосковье

    Живущий в Израиле Шац раскрыл отношение к Жириновскому

    В России оценили эффективность МОГ против дронов

    В Польше начали секретно расследовать дела о шпионаже в пользу Украины

    В Подмосковье объявили ракетную опасность

    США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

    Названа главная причина отставки Стармера

    У виновного в смертельном ДТП мажора нашлись неизвестные миллионы рублей на счетах

    В Совфеде оценили изменения в отношениях России и Британии на фоне отставки Стармера

    В России приготовились к скачку спроса на готовую еду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok