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Силовые структуры
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15:28, 22 июня 2026Силовые структуры

Россиянку заставили в прямом эфире поджечь квартиру с собой

В Челябинске жительница подожгла квартиру по указанию мошенника и едва не сгорела
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске жительница подожгла квартиру по требованию мошенника в прямом эфире. Об этом сообщает Baza.

Женщина опубликовала ролик в домовом чате. На нем видно, как мужской голос уговаривает ее поджечь кровать, что в результате она и делает. Когда пламя начинает разрастаться, мошенник просит россиянку сохранять спокойствие, оставаться в комнате и ждать пять минут. По его словам, женщине ничто не угрожает. Однако комната быстро заполняется дымом, и хозяйка квартиры, которой становится трудно дышать, сбегает.

В полиции женщина заявила, что была обманута мошенником на 40 тысяч рублей, а пошла на поджог квартиры после обещания, что получит за это страховую выплату.

Ранее сообщалось, что заработавшие на российских страховщиках десятки миллионов аферисты попались. Всем фигурантам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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