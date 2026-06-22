Заработавшие на российских страховщиках десятки миллионов аферисты попались

В Москве полиция задержала автоподставщиков, обманувших страховые на 50 млн рублей

В Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Общий ущерб страховых компаний от их действий превысил 50 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники приобретали дорогостоящие иномарки, регистрировали их на подставных лиц, а затем инсценировали дорожно-транспортные происшествия. После этого они обращались в страховые компании для получения выплат. В ряде случаев заявленная стоимость восстановительного ремонта практически равнялась рыночной стоимости автомобиля.

Серия ДТП со схожими обстоятельствами и характером повреждений привлекла внимание полицейских. В ходе оперативно-разыскных мероприятий участников криминальной схемы задержали.

В мае представители страховых компаний сообщили о резком росте подставных аварий. Только за первые три месяца 2026 года дорожные мошенники нанесли российским страховщикам ущерб в размере 1,404 миллиарда рублей.