Стало известно о смерти брошенного в закрытой машине семилетнего мальчика в регионе России

«112» сообщил о смерти семилетнего мальчика, брошенного в закрытой машине в Кузбассе

Врачи Кемеровской области — Кузбасса не спасли семилетнего мальчика, брошенного матерью на жаре в закрытой машине. О его смерти пишет «112» в Telegram.

О происшествии стало известно 19 июня. 40-летняя россиянка с сыном приехали в кемеровский Таштагол из Новокузнецка. В какой-то момент женщина оставила ребенка в автомобиле и ушла на три часа. В результате мальчик получил тепловой удар и впал в кому.

Как выяснили журналисты, ребенок находился в реанимации, однако привести его в сознание не удалось.

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

22 июня стало известно о похожем случае в подмосковных Котельниках. Там мать бросила на солнце коляску с двухмесячным сыном и ушла на пикник. Ребенка без присмотра обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести из-за теплового удара.

