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15:18, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Живущий в Израиле Шац раскрыл отношение к Жириновскому

Комик Михаил Шац назвал бывшего лидера ЛДПР Жириновского талантливым шоуменом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Живущий в Израиле российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскрыл отношение к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и назвал его талантливым шоуменом. О политике он высказался в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Шац вспомнил, как Жириновский снялся в одном из эпизодов комедийного сериала «33 квадратных метра» и сыграл самого себя. По словам юмориста, глава ЛДПР разговаривал с героями сериала как со своими избирателями.

«Он был талантливый шоумен вообще невероятно. Он знал, как и что надо сказать, когда сделать ударение, когда надо что-то сделать жестко, когда надо погладить по головке и так далее», — добавил комик.

Ранее Шац поиронизировал над новостью о том, что дочь Софья в интервью назвала его гордым евреем. Он поблагодарил дочь и сопроводил пост песней «Какие мы евреи» барда Константина Беляева.

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