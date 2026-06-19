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15:18, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Шац высмеял новости о его превращении в гордого еврея

Юморист Шац высмеял новости в российских СМИ, что дочь назвала его гордым евреем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реест иноагентов) высмеял новости в российских СМИ о том, что он превратился в гордого еврея. Комментарий об этом он оставил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шац опубликовал скриншот публикации с заголовком «Дочь уехавшего в Израиль Михаила Шаца назвала его гордым евреем». «Когда утром почитал новости. @sonyashats, спасибо на добром слове!» — отреагировал комик.

Публикацию он сопроводил песней «Какие мы евреи» барда Константина Беляева.

Софья Шац назвала отца гордым евреем в интервью, которое было опубликовано ранее в июне. Она также рассказала, что ее отец начал носить на шее медальон со звездой Давида.

До этого Шац заявил, что не считает свой переезд в Израиль эмиграцией. Он также назвал себя израильтянином и отметил, что вернулся на историческую родину.

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