Стала известна причина внезапной смерти вице-президента Estée Lauder

New York Post: Вице-президент Estée Lauder Кендал Ашер скончался из-за инъекции филлера

Стала известна причина внезапной смерти вице-президента американского премиального бренда косметики Estée Lauder Кендала Ашера. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что топ-менеджер скончался в феврале текущего года в возрасте 56 лет из-за инъекции филлера. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, после введения наполнителя возникла тромбоэмболия легочной артерии (внезапная закупорка легочной артерии, ведущая к летальному исходу, — прим. «Ленты.ру»).

По словам сотрудника Института медицинской эстетики Allergan, дерматолога-косметолога Кеннета Марка, возможно, филлер был случайно введен непосредственно в кровеносный сосуд. Это крайне редкое явление при использовании филлеров для лица, гораздо чаще оно встречается при инъекциях больших объемов жира в ягодицы, отметил медик.

В мае сообщалось, что подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango Исака Андика Джонатана отпустили под залог.