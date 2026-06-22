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15:29, 22 июня 2026Ценности

Стала известна причина внезапной смерти вице-президента Estée Lauder

New York Post: Вице-президент Estée Lauder Кендал Ашер скончался из-за инъекции филлера
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: MediaPunch / Legion-Media

Стала известна причина внезапной смерти вице-президента американского премиального бренда косметики Estée Lauder Кендала Ашера. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что топ-менеджер скончался в феврале текущего года в возрасте 56 лет из-за инъекции филлера. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, после введения наполнителя возникла тромбоэмболия легочной артерии (внезапная закупорка легочной артерии, ведущая к летальному исходу, — прим. «Ленты.ру»).

По словам сотрудника Института медицинской эстетики Allergan, дерматолога-косметолога Кеннета Марка, возможно, филлер был случайно введен непосредственно в кровеносный сосуд. Это крайне редкое явление при использовании филлеров для лица, гораздо чаще оно встречается при инъекциях больших объемов жира в ягодицы, отметил медик.

В мае сообщалось, что подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango Исака Андика Джонатана отпустили под залог.

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