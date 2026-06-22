В России стали реже незаконно торговать сигаретами

Минпромторг: Доля незаконного оборота табака в России снизилась с 15,6 до 9 процентов

С 2020 по 2025 год доля незаконного оборота табака в России снизилась. О том, что в стране стали реже незаконно торговать сигаретами, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, его цитирует «Интерфакс».

Доля незаконной торговли сократилась с 15,6 до 9 процентов. За это время дополнительные доходы рынка за счет его обеления выросли до 858 миллиардов рублей.

На сессии в рамках Недели российского ретейла в Москве Заславский объяснил, что такого результата удалось добиться за счет внедрения маркировки табачной продукции и использования комплекса регуляторных механизмов. В то же время более двух третей рынка никотинсодержащей продукции находится скорее в черной зоне, констатировал он.

Ведомство, напомнил представитель Минпромторга, продолжает работу и по введению акциза на безникотиновые жидкости, чтобы недобросовестные производители никотинсодержащих жидкостей, выдающие их за безникотиновую продукцию, не могли воспользоваться возможностью ухода от уплаты акциза.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что дополнительные доходы государства от введения обязательных лицензий на торговлю табаком и вейпами в 2027 году составят около 50 миллиардов рублей. Верхняя палата российского парламента в среду, 17 июня, одобрила закон о введении лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, а также ряд других мер, направленных на обеление рынка.