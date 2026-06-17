Назван объем доходов бюджета от новых сборов с торговли табаком

Замглавы Минфина Сазанов оценил сборы с лицензий на продажу табака в 50 млрд рублей

Дополнительные доходы государства от введения обязательных лицензий на торговлю табаком и вейпами в 2027 году составят около 50 миллиардов рублей. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Верхняя палата российского парламента в среду, 17 июня, одобрила закон о введении лицензирования на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукции, а также ряд других мер, направленных на обеление рынка.

По мнению чиновника, изменения в законодательстве позволят навести порядок в оптово-розничном звене, а также упорядочить торговлю. Сазанов уточнил, что в текущих представлениях все новые сборы должны пополнить федеральный бюджет.

Ранее Росалкогольтабакконтроль подсчитал, что в 2025 году федеральный бюджет получил более триллиона рублей акцизных отчислений от табачного рынка и еще более 550 миллиардов — от алкогольного.