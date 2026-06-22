Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 22 июня 2026Мир

В Польше начали секретно расследовать дела о шпионаже в пользу Украины

Rzeczpospolita: Польша секретно ведет расследования о шпионаже в пользу Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша начала секретное расследование дел о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Обвинительные заключения засекречиваются прокуратурой, потому что, в конце концов, они наши союзники», — заявил один из собеседников издания.

По данным Rzeczpospolita, украинские спецслужбы наиболее активны в Польше. Они оказывают давление на приехавших в республику украинцев с целью кражи информации из польских компаний, где они работают. Украинские спецслужбы также пытаются расследовать деятельность «белорусских и российских кругов» в Польше.

Один офицер заявил изданию, что украинские спецслужбы пытаются вербовать поляков, которые едут на Украину с гуманитарными или деловыми целями. Часто они выдают себя за сотрудников польских спецслужб.

В октябре 2025 года сотрудники Агентство внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали центр космической связи в Подмосковье

    Стало известно о смерти брошенного в закрытой машине семилетнего мальчика в регионе России

    Живущий в Израиле Шац раскрыл отношение к Жириновскому

    В России оценили эффективность МОГ против дронов

    В Польше начали секретно расследовать дела о шпионаже в пользу Украины

    В Подмосковье объявили ракетную опасность

    США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

    Названа главная причина отставки Стармера

    У виновного в смертельном ДТП мажора нашлись неизвестные миллионы рублей на счетах

    В Совфеде оценили изменения в отношениях России и Британии на фоне отставки Стармера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok