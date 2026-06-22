В Польше начали секретно расследовать дела о шпионаже в пользу Украины

Rzeczpospolita: Польша секретно ведет расследования о шпионаже в пользу Украины

Польша начала секретное расследование дел о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Обвинительные заключения засекречиваются прокуратурой, потому что, в конце концов, они наши союзники», — заявил один из собеседников издания.

По данным Rzeczpospolita, украинские спецслужбы наиболее активны в Польше. Они оказывают давление на приехавших в республику украинцев с целью кражи информации из польских компаний, где они работают. Украинские спецслужбы также пытаются расследовать деятельность «белорусских и российских кругов» в Польше.

Один офицер заявил изданию, что украинские спецслужбы пытаются вербовать поляков, которые едут на Украину с гуманитарными или деловыми целями. Часто они выдают себя за сотрудников польских спецслужб.

В октябре 2025 года сотрудники Агентство внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже.