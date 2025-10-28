Мир
00:21, 28 октября 2025Мир

В Польше по подозрению в шпионаже задержали украинцев

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Польше задержаны два гражданина Украины, их подозревают в шпионаже. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности республики на своем сайте.

Отмечается, что в период с 6 мая 2023 года по 4 августа 2025 года подозреваемые собирали информацию о вооруженных силах Польши, а также критической инфраструктуре, в том числе связанной с поддержкой Украины.

«15 октября 2025 года оба задержанных были доставлены в прокуратуру, где им было предъявлено обвинение. После оглашения обвинения прокурор подал ходатайство в Люблинский районный суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде трёхмесячного предварительного заключения. Рассмотрев ходатайство и изучив доказательства (...) суд удовлетворил ходатайство прокурора», — сообщили в Агентстве.

Ранее Служба информации Румынии (SRI) сообщила, что совместно с иностранными партнерами предотвратила диверсию с участием двух граждан Украины, которые планировали поджечь штаб-квартиру компании Nova Post в Бухаресте.

