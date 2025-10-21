В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

В Румынии предотвратили диверсию с участием 2 граждан Украины

Служба информации Румынии (SRI) совместно с иностранными партнерами предотвратила диверсию с участием двух граждан Украины, которые планировали поджечь штаб-квартиру компании Nova Post в Бухаресте. Об этом говорится на сайте спецслужбы.

Отмечается, что в период с 14 по 15 октября граждане Украины приехали в Бухарест из Польши, после чего доставили в штаб-квартиру Nova Post пакеты с дистанционно запускаемой зажигательной смесью и «компоненты GPS-навигации».

«В настоящее время судебные органы совместно со структурами полиции и органами, наделенными полномочиями в сфере национальной безопасности нашей страны, проводят расследование, в том числе в партнерском формате, относительно действий двух граждан Украины», — говорится в сообщении Sri.

Ранее сообщалось, что на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии 21 октября произошли взрывы.