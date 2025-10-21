Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 21 октября 2025Мир

В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

В Румынии предотвратили диверсию с участием 2 граждан Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Служба информации Румынии (SRI) совместно с иностранными партнерами предотвратила диверсию с участием двух граждан Украины, которые планировали поджечь штаб-квартиру компании Nova Post в Бухаресте. Об этом говорится на сайте спецслужбы.

Отмечается, что в период с 14 по 15 октября граждане Украины приехали в Бухарест из Польши, после чего доставили в штаб-квартиру Nova Post пакеты с дистанционно запускаемой зажигательной смесью и «компоненты GPS-навигации».

«В настоящее время судебные органы совместно со структурами полиции и органами, наделенными полномочиями в сфере национальной безопасности нашей страны, проводят расследование, в том числе в партнерском формате, относительно действий двух граждан Украины», — говорится в сообщении Sri.

Ранее сообщалось, что на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии 21 октября произошли взрывы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости