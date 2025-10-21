В двух странах НАТО произошли взрывы на нефтезаводах

На НПЗ в Венгрии и Румынии произошли взрывы

На двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии 21 октября произошли взрывы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В полдень взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе к югу от Будапешта загорелся завод компании MOL», — пишет издание.

Взрыв на венгерском НПЗ, считающемся самым большим и современным в стране, локализован силами 17 пожарных расчетов. Причины взрывов в странах НАТО в обоих случаях не установлены. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что по итогам сентября экспорт нефтепродуктов из России упал на 17,8 процента в годовом выражении в связи с ремонтами на НПЗ.