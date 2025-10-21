Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 21 октября 2025Мир

В двух странах НАТО произошли взрывы на нефтезаводах

На НПЗ в Венгрии и Румынии произошли взрывы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

На двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии 21 октября произошли взрывы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В полдень взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе к югу от Будапешта загорелся завод компании MOL», — пишет издание.

Взрыв на венгерском НПЗ, считающемся самым большим и современным в стране, локализован силами 17 пожарных расчетов. Причины взрывов в странах НАТО в обоих случаях не установлены. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что по итогам сентября экспорт нефтепродуктов из России упал на 17,8 процента в годовом выражении в связи с ремонтами на НПЗ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости