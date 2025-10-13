Поставки нефтепродуктов из России резко снизились

Reuters: Из-за проблем с выпуском экспорт нефтепродуктов из РФ упал на 17,1 %

По итогам сентября экспорт нефтепродуктов из России упал на 17,1 процента по сравнению с августом и на 17,8 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По его данным, главной причиной такой динамики стало сокращение выпуска в связи с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). К концу месяца ситуация немного улучшилась, потому что в первой половине падение составляло 18 процентов.

Сильнее всего сокращение было заметным для портов Азовского и Черного морей — минус 23,2 процента. Балтийские порты потеряли 15,4 процента, а отгрузка через Архангельск и Мурманск увеличилась на 1,8 процента, хотя в общем объеме их доля незначительна.

На этом фоне Центр ценовых индексов (ЦЦИ) подсчитал, что общий морской экспорт российской нефти вырос на 12,8 процента, до 476 тысяч тонн, из которых на поставки в Китай пришлось 172 тысячи.

Сокращение переработки, усугубляющее ситуацию с топливом на внутреннем рынке, стало одним из главных факторов, позволивших экспортерам резко увеличить отгрузку сырья.