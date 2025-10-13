Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 13 октября 2025Экономика

Проблемы с обеспечением топливом пообещали решить в ближайшее время

Силуанов: Проблемы с обеспечением топливного рынка решат в ближайшее время
Вячеслав Агапов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Проблемы с обеспечением внутреннего топливного рынка в России решат в ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

На заседании Госдумы председатель Минфина пообещал, что проблемы в отрасли будут решены в скором времени, и каких-либо изменений налогового законодательства для нефтяного производства делать не нужно.

«Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах... Понятно, сейчас складываются определенные ограничения снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», — пояснил Силуанов.

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что баланс спроса и предложения на внутреннем рынке уже сложился — отечественные НПЗ смогли увеличить выпуск топлива, возникающие логистические вопросы решают в обычном режиме и глобальные проблемы на рынке отсутствуют «Неудовлетворительного спроса нет. Готовимся к зиме. Еще она не наступила. Там, где наступила, обеспечен северный завоз», — пояснил Новак.

Тем временем на Петербургской бирже в четверг, 9 октября, стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до рекордных 74 144 рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — до максимальных с сентября 2023 года 73 059 рублей. Бензин АИ-95 подорожал на 0,78 процента, до 80 567 рублей за тонну, что стало максимумом с начала сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Захарова обвинила Латвию в нацизме из-за одного ее решения

    Мать бойца СВО заявила о расправе над привезенной с фронта кошкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости