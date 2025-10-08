В правительстве заявили о балансе на топливном рынке в России

Выпуск нефтепродуктов в России увеличился, и на внутреннем рынке есть баланс. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя правительства, баланс спроса и предложения уже сложился: отечественные НПЗ смогли увеличить выпуск топлива, возникающие логистические вопросы решают в обычном режиме и глобальные проблемы на рынке отсутствуют. Необходимости как-либо ограничивать вывоз дизельного топлива из России сейчас нет, внутренний рынок им обеспечен.

«Неудовлетворительного спроса нет. Готовимся к зиме. Еще она не наступила. Там, где наступила, обеспечен северный завоз», — пояснил Новак.

Тем временем на Петербургской бирже стоимость бензина Аи-92 достигла рекордных 74 126 рублей за тонну, а цена на дизтопливо впервые с сентября 2023 года поднялась выше 73 027 рублей. Бензин Аи-95 подорожал на 0,17 процента, до 79 945 рублей за тонну. Причинами рекордного роста биржевых цен называют проблемы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые вынуждены уходить на внеочередные ремонты.

Десяток российских регионов уже столкнулся с перебоями в поставках топлива. Наиболее сложная ситуация складывается в Крыму и Севастополе, где проблема логистики стоит особенно остро. Также в последние дни ухудшается ситуация в Уральском федеральном округе.