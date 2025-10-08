Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

Биржевая стоимость дизтоплива впервые за 2 года превысила 73 тыс. руб. за тонну

По итогам торгов на Петербургской бирже в среду, 8 октября, стоимость бензина АИ-92 достигла рекордных 74 126 рублей за тонну, а цена на дизтопливо впервые с сентября 2023 года поднялась выше 73 027 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин АИ-95 подорожал на 0,17 процента, до 79 945 рублей за тонну, но это на две с лишним тысячи рублей дешевле, чем исторический максимум начала сентября. Стоимость топлива с поставками на территории Урала и Сибири, а также Сибири и Дальнего Востока изменилась незначительно.

Основной причиной рекордного роста биржевых цен стали проблемы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые вынуждены уходить на внеочередные ремонты. Сокращение переработки и усложнившаяся логистика влияют на доступность топлива, особенно если речь идет о независимых АЗС.

С перебоями в поставках столкнулись около десяти российских регионов, хотя ни в одном из них проблема не приняла тотальный характер. Наиболее сложная ситуация складывается в Крыму и Севастополе, где проблема логистики стоит особенно сложно. Также в последние дни ухудшается ситуация в Уральском федеральном округе.

При этом в Ассоциации товарных брокеров (АТБ), представители которой отвечают за 17 процентов продаж на Петербургской бирже, утверждают, что купленные партии все чаще не доходят до заправок. Из-за этого независимые АЗС зачастую владеют бензином только виртуально, поэтому с какого-то момента вынуждены останавливать работу.