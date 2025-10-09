Экономика
15:17, 9 октября 2025Экономика

Биржевые цены на топливо в России поднялись до максимума

Стоимость бензина и дизтоплива на Петербургской бирже достигла максимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По итогам торгов на Петербургской бирже в четверг, 9 октября, стоимость бензина марки Аи-92 поднялась до рекордных 74 144 рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — до максимальных с сентября 2023 года 73 059 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 подорожал на 0,78 процента, до 80 567 рублей за тонну, что стало максимумом с начала сентября, хотя он по-прежнему почти на две тысячи рублей дешевле, чем рекордный уровень.

На фоне роста биржевых котировок за последнюю неделю цены на бензин, по данным Росстата, выросли на 0,9 процента. В предыдущие две недели рост составлял 0,8 и 0,6 процента.

О проблемах с топливом сообщили уже не менее десяти регионов России. Чаще всего страдают независимые сети АЗС, они ограничивают продажу топлива в одни руки, останавливают свободную продажу бензина или закрывают заправки. В некоторых случаях топливо пропадает и на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Накануне, 8 октября, вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии на внутреннем рынке глобальных проблем, подчеркнув, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уже увеличили производство, а проблемы решаются в обычном режиме. Чиновник отметил, что баланс на рынке спроса и предложения топлива уже сложился.

Вместе с тем СМИ указывают, что выпуск бензина НПЗ смогли увеличить благодаря активному использованию в его производстве ароматических соединений, таких как толуол. Следствием такого решения стало падение выпуска бензола, который используется в производстве стирола, необходимого для выпуска полистирола, пластиков и других продуктов.

