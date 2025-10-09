В России нашли способ увеличить выпуск бензина

«Ъ»: НПЗ в России стали использовать толуол для наращивания производства бензина

Проблемы с выпуском бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), связанные с большим числом внеплановых ремонтов, привели к тому, что предприятия начали активнее использовать в его производстве ароматические соединения, такие как толуол. Об этом со ссылкой на актуальный обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

В октябре комплексы производства ароматических соединений планируют максимальную загрузку имеющих мощностей. Такой способ позволяет увеличить объемы поставок высокооктанового топлива, однако приводит к сокращению предложения бензола. По данным аналитиков, ряд НПЗ уже существенно урезали его выпуск.

Бензол используется в производстве стирола, а эта жидкость необходима для выпуска полистирола, пластиков и других подобных продуктов. В ЦЦИ ожидают, что в октябре объем выпуска стирола упадет на 15-20 процентов, а значит, цены на него из-за дефицита на внутреннем рынке пойдут вверх.

Накануне в рамках торгов на Петербургской бирже стоимость бензина АИ-92 в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув 74 126 рублей за тонну. Также до максимального за два года значения выросла цена на летнее дизельное топливо.

На фоне роста биржевых котировок и сокращения производства в десятке регионов страны возникли сложности с розничными продажами топлива. Отдельные сети АЗС вводят ограничения на продажу бензина в одни руки, другие полностью прекращают свободную реализацию определенных марок топлива или закрывают некоторые заправки.

Вместе с тем накануне, 8 октября, вице-премьер Александр Новак заявил, что выпуск нефтепродуктов в России увеличился, а на внутреннем рынке есть баланс. По его словам, проблемы в регионах решаются в обычном режиме, а глобальных трудностей с топливом не предвидится.