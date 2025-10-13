Продажи российской нефти взлетели

ЦЦИ: Морской экспорт российской нефти ESPO взлетел до максимума с начала года

По итогам сентября поставки российской премиальной нефти ESPO на экспорт по морю взлетели до максимальных с начала года 146 тысяч тонн в сутки. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает РБК.

Общий морской экспорт увеличился на 12,8 процента, до 476 тысяч тонн, из которых на поставки в Китай пришлось 172 тысячи, то есть более трети. Покупатели из КНР в основном предпочитают сорт ESPO (74 процента), остальные объемы приходятся на Urals (15 процентов) и Arco (11 процентов).

Заметное снижение показали продажи в Индию — минус 14,7 процента, до 129 тысяч тонн в сутки. Впрочем, как полагают эксперты, реальный объем больше, поскольку около 83 процента экспорта российской нефти в Египет, скорее всего, проследуют до Индии. В этом случае страна сохранит за собой первое место в списке покупателей нефти в России по морю.

Уровень поставок в Турцию сократился на 15 процентов по сравнению с августом, а в отношении прочих стран, в основном это Египет и Сирия, — вырос в 4,5 раза.

Как отмечают эксперты, рост экспорта стал возможен за счет ослабления ограничений в рамках квот ОПЕК+. Участники соглашения на фоне низких цен решили сосредоточить свои усилия за увеличение доли на мировом рынке нефти, что предусматривает увеличение поставок.

Основным покупателем дополнительных объемов выступает Китай, пополняющий собственные резервы сырья. Его активность удерживает стоимость нефти от более серьезного падения, однако этот уровень закупок вряд ли удастся продолжать долго. Дополнительным поводом для российских экспортеров стало сокращение нефтепереработки внутри страны, связанное с проблемами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Лишние объемы производители вынуждены отправлять за рубеж.

Ранее сообщалось, что стоимость фрахта танкеров для перевозки нефти из России существенно выросла на фоне того, что трейдеры для сокращения числа рейсов стараются использовать суда класса Suezmax дедвейтом (максимальное количество груза) 135 тысяч тонн.

