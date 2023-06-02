Андрей Разин рассказал о планируемом на него покушении

Продюсер Разин заявил, что на него готовилось покушение устранившей Шатунова бандой

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что на него готовилось покушение. Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, который сейчас находится в Турции, злоумышленники заказали его убийство, чтобы завладеть деньгами, которые он получает, выступая с концертами с участниками группы «Ласковый май» в разных странах. Разин добавил, что не жалеет денег на охрану для себя и выступающих с ним артистов.

«Только что я вышел из [отделения] полиции Антальи, где спецорганы сейчас расследуют планирующееся покушение на меня. Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова», — рассказал он.

Разин добавил, что над делом работают спецслужбы США, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола. Он также сказал, что правоохранители уже задержали одного подозреваемого.

В марте Андрей Разин призвал прекратить травлю эстрадной певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию осенью прошлого года.