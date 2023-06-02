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17:12, 2 июня 2023Силовые структуры

Экс-ректора МГРИ заподозрили в краже вузовских книг на миллион рублей

Бывшего ректора МГРИ заподозрили в краже ценных вузовских книг на 1,3 миллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) заподозрили в краже вузовских книг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, зимой 2022 года группа неизвестных проникла в кабинет ректората на втором этаже университета и вынесла ценные книги на 1,3 миллиона рублей. Следствие считает, что экс-ректор может быть причастен к произошедшему. Правоохранители проводят проверку.

Отмечается, что в 2020 году фигуранта уже подозревали в одном преступлении — мошенничестве, однако эта информация не подтвердилась.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве.

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    Екатерина Власова
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