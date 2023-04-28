Ректора Всероссийской академии внешней торговли взяли под стражу

Суд в Москве арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли по уголовному делу

Лефортовский суд Москвы арестовал ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Решение было вынесено 27 апреля по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество»).

Синельникова-Мурылева задержали сотрудники ФСБ, уточняет ТАСС. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.

Синельников-Мурылев занял пост ректора академии в 2007 году.