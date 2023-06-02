Певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном мини-платье после конфликта с мужем

Певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде после конфликта с мужем. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница предстала в черном асимметричном мини-платье на лямках с глубоким декольте. Звезда дополнила образ ботфортами в тон указанному предмету гардероба, серьгами-кольцами, браслетом и наручными часами и распустила локоны. Видео она сняла под аудиодорожку со словами «И еще я поняла, что порой любить — это значит отпустить».

Известно, что накануне Седокова в соцсетях выясняла отношения с 30-летним супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. При этом спортсмен отписался от аккаунта возлюбленной.

В апреле Анна Седокова также поделилась с фанатами снимком в откровенном виде. Так, певица опубликовала фотографию, на которой позирует в латексном нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с завышенной линией талии.