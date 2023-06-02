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16:04, 2 июня 2023Забота о себе

Хирург назвал способ вовремя распознать опасные родинки

Хирург Александр Вдовин: опасные родинки резко меняют размер и форму и могут кровоточить

Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock / Fotodom

Новообразования на коже, которые обычно называют родинками, как правило, безвредны и не нуждаются в лечении, рассказал пластический хирург Александр Вдовин. Способ вовремя распознать опасные родинки он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он напомнил, что родинки, они же невусы, образуются из-за скопления меланина — пигмента, который придает цвет коже, волосам и глазам. Они могут появляться в любом месте на теле, включая лицо, шею, спину, грудь и конечности. Если родинки резко меняют размер, цвет и форму, продолжил хирург, это может быть признаком злокачественных изменений — начала перерождения невуса в меланому.

Опасные родинки также могут начать кровоточить, чесаться или болеть, добавил Вдовин. В таких случаях он призвал немедленно обратиться к специалисту и начать лечение.

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Ранее онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части Максим Астраханцев рассказал, что нужно делать в случае травмирования родинки. Уточняется, что травмы невусов грозят неприятными последствиями — кровотечением, шрамами, инфекциями.

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    Александра Лисица
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