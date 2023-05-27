Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:34, 27 мая 2023Забота о себе

Онколог рассказал об опасности травмирования родинки

Онколог Астраханцев рассказал об опасности травмирования родинки

фото: Unsplash

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части Максим Астраханцев в беседе с RT рассказал, что нужно делать в случае травмирования родинки.

Уточняется, что травмы невусов грозят неприятными последствиями — кровотечением, шрамами, инфекциями. Но не всегда провоцируют рак.

По словам Астраханцева, если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и пойти на прием к онкологу для гистологического анализа новообразования.

Врач призвал уделять больше внимания родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, — на шее, плечах, пояснице, запястьях. Они травмируются чаще всего, уверен специалист.

Ранее онколог-маммолог Гурами Кветенадзе опроверг популярные заблуждения о раке молочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно об атаке на «Иван Хурс» дронов западного производства
    Названы главные кандидаты на пост главы НАТО
    Переход москвича через Кутузовский поперек автодвижения попал на видео
    Российские военные сорвали прорыв группы диверсантов ВСУ
    Украина запросила у Германии способные долететь до Москвы ракеты
    Онколог рассказал об опасности травмирования родинки
    Шансы США избежать дефолта оценили
    Байден пожаловался на свой пуленепробиваемый дом
    Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию
    Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.