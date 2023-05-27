Онколог рассказал об опасности травмирования родинки

Онколог Астраханцев рассказал об опасности травмирования родинки

Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» по лечебной части Максим Астраханцев в беседе с RT рассказал, что нужно делать в случае травмирования родинки.

Уточняется, что травмы невусов грозят неприятными последствиями — кровотечением, шрамами, инфекциями. Но не всегда провоцируют рак.

По словам Астраханцева, если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и пойти на прием к онкологу для гистологического анализа новообразования.

Врач призвал уделять больше внимания родинкам на тех участках тела, которые наиболее подвержены трению одежды, — на шее, плечах, пояснице, запястьях. Они травмируются чаще всего, уверен специалист.

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