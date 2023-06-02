Бренд выпустил джинсы для прикрытия ягодиц наклонившихся мужчин

Бренд Canac выпустил джинсы для прикрытия ягодиц наклонившихся во время работы мужчин

Канадский бренд Canac выпустил джинсы для прикрытия ягодиц наклонившихся во время работы мужчин. Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

Известно, что марка выпустила данную модель Dignity Denim совместно со строительной компанией LG2. На размещенных кадрах мужчина, который работает сантехником, демонстрирует на себе джинсы. Видно, что на поясе данного предмета гардероба имеется волнообразная деталь, прикрывающая ягодицы.

Директор по маркетингу Canac Патрик Делиль заявил журналистам издания Little Black Book, что его компания захотела помочь людям, которые занимаются строительством и устранением бытовых проблем. «Быть семейным бизнесом означает быть ближе к людям. Когда LG2 представила нам эту оригинальную идею, у нас не было другого выбора, кроме как броситься воплощать ее в жизнь», — рассказал он.

В феврале 2022 года британский интернет-магазин и производитель одежды Asos выпустил в продажу откровенный наряд и подвергся критике в сети. Тогда речь шла об облегающих темно-синих джинсах с вшитыми в области ягодиц стрингами того же цвета и из того же материала. Стоимость упомянутой одежды бренда ASYOU составляет 890 рублей с учетом скидки.