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14:18, 2 июня 2023Бывший СССР

СБУ задержала агента белорусского КГБ

СБУ сообщила о задержании агента КГБ Белоруссии, шпионящего за северной границей страны
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, шпионящего за северной границей страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии спецслужб, гражданин Белоруссии имел вид на жительство на Украине и проживал в Ровенской области. После начала специальной военной операции (СВО) он был завербован сотрудниками КГБ и осуществлял разведывательную деятельность против Киева.

В СБУ утверждают, что мужчина обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава украинских спецслужб Василий Малюк подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту. Он сказал, что согласно традициям ведения войны и важности этого пути для России, Киев «осуществил определенные меры».

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    Алевтина Запольская
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