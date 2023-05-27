СБУ признало причастность Киева к взрыву на Крымском мосту

Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту. Подробностями он поделился в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованному на YouTube.

Отвечая на вопрос журналиста, причастно ли ведомство к инциденту, глава СБУ ответил, что российский объект представляет собой путь снабжения, работу которого Украина была обязана нарушить.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — заявил Малюк.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.