В США высказались о наращивании ядерного арсенала
США не нужно увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника. Об этом высказался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
«Хочу сказать ясно: США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников, чтобы обеспечить их сдерживание», — заявил он.
По словам Салливана, Вашингтон когда-то шел по пути наращивания ядерного арсенала и выучил этот урок. Советник американского лидера добавил, что США для сдерживания не нужно размещать все более опасное ядерное оружие. В Белом доме также подчеркнули, что делают ставку на качество, а не количество. «Ключ к эффективному сдерживанию — быть лучше, а не больше», — заключил Салливан.
Ранее стало известно, что США предложат придерживаться ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года, если Россия также последует этому. При этом в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. В частности, США больше не будут предоставлять России телеметрическую информацию.
21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.