В США высказались о наращивании ядерного арсенала

Салливан: США не видят нужды наращивать ядерный арсенал и делают ставку на качество

США не нужно увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника. Об этом высказался советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Хочу сказать ясно: США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников, чтобы обеспечить их сдерживание», — заявил он.

По словам Салливана, Вашингтон когда-то шел по пути наращивания ядерного арсенала и выучил этот урок. Советник американского лидера добавил, что США для сдерживания не нужно размещать все более опасное ядерное оружие. В Белом доме также подчеркнули, что делают ставку на качество, а не количество. «Ключ к эффективному сдерживанию — быть лучше, а не больше», — заключил Салливан.

Ранее стало известно, что США предложат придерживаться ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года, если Россия также последует этому. При этом в Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. В частности, США больше не будут предоставлять России телеметрическую информацию.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.