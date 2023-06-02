Стало известно о секретной поездке директора ЦРУ Бернса в Китай

FT: директор ЦРУ Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай. Об этом стало известно из публикации Financial Times (FT).

Пять человек, знакомых с ситуацией, сказали газете, что Бернс, бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Но один американский чиновник сказал, что Бернс встречался с представителями китайской разведки во время поездки.

Миссия Бернса состоялась в том же месяце, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Вене с членом Политбюро ЦК компартии КНР и главой китайской дипломатии Ван И. Белый дом не объявлял об этой встрече, пока она не завершилась.

Бывший эксперт ЦРУ по Китаю, который также занимал пост высокопоставленного чиновника Белого дома в Азии при администрации Джорджа Буша-младшего Деннис Уайлдер заявил, что у директоров ЦРУ долгая история тайной дипломатии. «Они могут путешествовать в условиях полной секретности и часто имеют прочные отношения с местными разведывательными службами», — отметил он.