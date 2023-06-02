Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 2 июня 2023Мир

Стало известно о секретной поездке директора ЦРУ Бернса в Китай

FT: директор ЦРУ Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай

Фото: Mary F. Calvert / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай. Об этом стало известно из публикации Financial Times (FT).

Пять человек, знакомых с ситуацией, сказали газете, что Бернс, бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Но один американский чиновник сказал, что Бернс встречался с представителями китайской разведки во время поездки.

Миссия Бернса состоялась в том же месяце, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Вене с членом Политбюро ЦК компартии КНР и главой китайской дипломатии Ван И. Белый дом не объявлял об этой встрече, пока она не завершилась.

Бывший эксперт ЦРУ по Китаю, который также занимал пост высокопоставленного чиновника Белого дома в Азии при администрации Джорджа Буша-младшего Деннис Уайлдер заявил, что у директоров ЦРУ долгая история тайной дипломатии. «Они могут путешествовать в условиях полной секретности и часто имеют прочные отношения с местными разведывательными службами», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Анжелика Бережная
    Обсудить
    Последние новости
    В США предупредили ВСУ о сложностях с западной техникой при контрнаступлении
    Адвокат высказался о решении суда отказать артистам в снятии статуса иноагента
    Рублев вылетел с «Ролан Гаррос»
    Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России странами
    Бренд выпустил джинсы для прикрытия ягодиц наклонившихся мужчин
    Порт Тамань прекратит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников
    Таджикистан попросил ЕС помочь с укреплением границы с Афганистаном
    В России высказались об отношениях с Арменией после слов Пашиняна об Украине
    Раскрыта дата возобновления производства на бывшем заводе Nissan в России
    Стало известно о секретной поездке директора ЦРУ Бернса в Китай
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.