Министры обороны США и Китая встретились вопреки нежеланию Пекина

Министры обороны США Остин и Китая Ли Шанфу встретились вопреки нежеланию Пекина

Министр обороны США Ллойд Остин все-таки встретился с министром национальной обороны Китая Ли Шанфу в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявил Пентагон. Об этом пишет Reuters.

Утверждается, что, встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки. При этом Пентагон выразил намерение «продолжать добиваться значимых обсуждений между военными на разных уровнях».

Сообщения о встрече Остина и Ли Шанфу звучат на фоне известий об отказе Пекина от переговоров. По данным источников Bloomberg, Китай отвергал такие просьбы из-за наложенных на главу Минобороны КНР санкций: это стало реакцией США на закупку Китаем у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.