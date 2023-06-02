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18:30, 2 июня 2023Мир

Названо условие заключения новых соглашений между Россией и США

Политолог Топорнин допустил соглашения между Россией и США после конфликта на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заключение соглашений между Россией и США невозможно, пока продолжается украинский конфликт. Но после его завершения странам необходимо будет вернуться к диалогу, в рамках которого, вероятно, будет поднят вопрос о возвращении к ряду прежних договоренностей по контролю над вооружениями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

«После конфликта вероятно заключение новых соглашений между Россией и США, Европой. Мы заинтересованы в создании стабильности, в первую очередь, в Европе. Мы заявляли претензии к НАТО из-за несоблюдения договоренностей о нерасширении, мы знаем о наличии американских военных баз в Восточной Европе. Так что материй для переговоров много», — заметил Топорнин.

При этом, по его словам, в новых соглашениях заинтересованы и Россия, и США, и Европа, и даже Великобритания. Всем необходимо, чтобы мир был надежным, никому не хочется повторения сегодняшнего конфликта, поскольку в подобных условиях невозможно и развитие.

После завершения украинского конфликта начнется новый виток переговорного процесса по линии Россия-НАТО, Россия-США, ОБСЕ. Но без завершения боевых действий это невозможно. Вместе с тем, пока договоренности уничтожены, руки развязаны у всех сторон

Николай Топорнинполитолог

Топорнин заметил, что в рамках нового переговорного процесса требования будет выдвигать не только Россия, у европейских стран, США тоже есть свои интересы и условия мира. Поиск компромиссов станет необходимым.

«В первую очередь, нужно будет вернуться к прежним соглашениям о вооружениях. Краеугольным камнем, очевидно, станет Украина, ее позиционирование в мире», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США подготовились к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Политик подчеркнул, что США готовы начать диалог без предварительных условий.

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    Наталия Белова
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