Блинкен оценил состояние российской экономики

Госсекретарь США Блинкен назвал российскую экономику тенью той, что была раньше

Госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Финляндии прокомментировал состояние экономики России. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен раскритиковал состояние российской экономики и назвал ее тенью той, что была раньше. «Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — подчеркнул он. По его словам, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, как и доходы от госпредприятий.

Чиновник добавил, что в России приостановили или прекратили деятельность более 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы «миллионы» граждан покинули территорию страны. Он также заявил, что за год после начала спецоперации доходы Москвы от экспорта нефти упали на 43 процента, в том числе на фоне введенного Западом потолка цен.

«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — отметил Блинкен.

