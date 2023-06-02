Россиянам назвали цену нормального шампуня

Трихолог Ольга Кохас: качественный шампунь не может стоить дешевле 500 рублей

Цена на качественный шампунь не может равняться 300 рублям, рассказала трихолог Ольга Кохас. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она назвала россиянам оптимальную стоимость шампуня.

Трихолог объяснила, что сырье для производства шампуней подорожало, поэтому теперь нормальный качественный шампунь не может стоить дешевле 500 рублей. Шампуни дешевле 300 рублей, по ее словам, не могут приносить пользу. «Мы не можем создать продукт дешевле 500-700 рублей. Такие продукты уже можно брать», — уверена она.

Цены на шампуни из профессиональных линеек могут, по словам Кохас, быть еще выше — от 1500 рублей до 4500 рублей. «Тут еще нужно смотреть, насколько дорогая упаковка. Там может быть не столько содержание дорогое, сколько сама упаковка, дизайн, реклама», — объяснила она.

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