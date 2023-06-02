Дайверы приманили к яхте четырех акул-людоедов и сняли их на видео

Daily Mirror: дайвер накормил и снял на видео четырех больших белых акул у берегов ЮАР

Дайверы накормили четырех акул-людоедов у берегов Южно-Африканской Республики (ЮАР) и сняли их с близкого расстояния. Видео редкой встречи с хищными рыбами публикует Daily Mirror.

Видеограф Марк Грэм из британского города Престон работает в дайвинг-команде, которая устраивает оригинальные путешествия для туристов. Во время этих поездок клиенты могут понаблюдать за большими белыми акулами с близкого расстояния. Один из туров команды Грэма проходил в ЮАР. Там ему с коллегами удалось приманить сразу четырех хищных рыб к лодке и заснять их на видео.

В ролике Грэма трехметровая хищница схватила кусок рыбы, закрепленный на стальном тросе. Когда камера опустилась под воду, оказалось, что под яхтой плавают еще несколько акул.

Британец заявил, что всегда считал акул интересными и менее опасными, чем люди. Он призывает не поддаваться обывательским стереотипам об этих хищных рыбах. «Я думаю, люди всегда инстинктивно боятся того, чего сами не видели и не понимают», — сказал он. Грэм считает, что акулы не монстры, а всего лишь животные и нужно ценить их такими, какие они есть.

Большие белые акулы встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они являются одними из крупнейших хищных рыб на планете, а прозвище акулы-людоеды получили за то, что нападают на человека чаще сородичей. Длина большой белой акулы может достигать пяти и более метров.

Ранее сообщалось, что трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях вблизи австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия. Другие участники соревнований затащили юношу на свой каяк и помогли ему вернуться на сушу.