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19:37, 25 октября 2022Из жизни

Акула-людоед напала на каяк участвовавшего в соревнованиях подростка

The Sydney Morning Herald: трехметровая акула напала на подростка и прокусила его каяк

Трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях вблизи австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

19-летний Натаниэль Драммонд принимал участие в соревнованиях по катанию на каяках. Неожиданно на него напала акула. Хищная рыба врезалась в каяк под тем местом, где сидел австралиец. В результате мощного толчка юношу подбросило в воздух. «Мой каяк поднялся над водой, и в следующую секунду я понял, что оказался в воздухе. Падая в воду, я увидел силуэт огромной акулы», — рассказал Драммонд. Судя по оставшейся на каяке зияющей дыре, его прокусила трехметровая большая белая акула, также известная как акула-людоед.

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После нападения Драммонд сорвал со своей ноги страховочную веревку и поплыл к другим участникам соревнований. Они затащили юношу на свой каяк и помогли ему вернуться на сушу. Родители австралийца с берега наблюдали за происходящим. Они крепко обняли сына, когда он вернулся на берег.

Мать юноши поблагодарила других участников соревнований, которые помогли ее сыну спастись. После нападения акулы гонки были отменены, а пляж закрыли для посещения.

Ранее сообщалось, что в Австралии подросток сумел оперативно оказать первую помощь другу и спас ему жизнь после нападения пятиметровой акулы-людоеда. Он перетянул израненную ногу ремнем, взвалил товарища на плечи и нес его два километра по острым камням до машины.

Алиса Дмитриева
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