Подросток спас друга после нападения пятиметровой акулы-людоеда

Daily Mail: подросток из Австралии спас друга после нападения большой белой акулы

В Австралии подросток сумел оперативно оказать первую помощь другу и спас ему жизнь после нападения пятиметровой акулы-людоеда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 15 августа, недалеко от острова Мистейкен у побережья штата Западная Австралия. 17-летний Люк Паско занимался подводной охотой вместе с товарищем по имени Коннер Ширли. Юноша поразил гарпуном рыбу на глубине около 10 метров и поднимался к поверхности с добычей, когда на него набросилась большая белая акула.

Хищница, привлеченная появившейся в воде кровью, намеревалась отобрать у подростка улов, однако промахнулась, вцепилась в его ногу и оторвала кусок плоти. Паско удалось добраться до берега, однако поврежденная конечность сильно кровоточила. Ширли перетянул израненную ногу ремнем, взвалил товарища на плечи и нес его два километра по острым камням до машины. После этого он отвез его в больницу.

Медики зафиксировали у Паско глубокие равные раны лодыжек. Сейчас он находится под наблюдением врачей, а его жизни ничего не угрожает. «Я ему жизнью обязан, — сказал Паско о своем спасителе. — Вчера вечером лежал в кровати и думал: как же мне повезло, что я все еще на этом свете».

Юноша добавил, что знал об опасности, когда отправлялся на подводную охоту, и считает виноватым в случившемся скорее себя, чем хищницу. Он уверяет, что с нетерпением ждет возможности снова вернуться в океан, как только заживут его раны.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах на восьмилетнего мальчика набросились три акулы-няньки. Ребенку понадобилась трехчасовая операция.