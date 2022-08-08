Три усатые акулы-няньки напали на школьника и искусали ему ноги

Daily Mail: акулы искусали ноги восьмилетнему мальчику на Багамах

На школьника из британского города Кеттеринг, графство Нортгемптоншир, отдыхавшего с семьей на Багамских островах, напали три акулы и искусали ему ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Восьмилетний Финли Даунер поехал на экскурсию на остров Компас-Кей вместе с 44-летним отцом Майклом Даунером и двумя сестрами. Стоимость экскурсии составляла 240 долларов с человека. В Компас-Кей изначально разводили усатых акул-нянек как питомцев, но, когда гавань стала набирать популярность у туристов, эту местность превратили в заповедник.

В лагуне на мальчика внезапно напали три усатые акулы-няньки. Хищные рыбы искусали ребенка так, что с обеих его конечностей свисали лоскуты кожи. «Неожиданно я услышал испуганный крик и увидел, что десятки людей окружили Финли. Было очень много крови, с его ноги свисали лоскуты кожи. Хищные рыбы могли убить моего сына. Это было похоже на сцену из фильма "Челюсти"», — подчеркнул отец.

12-летняя сестра Лили вытащила брата из воды. Получившего травмы мальчика госпитализировали. Семье пришлось заплатить около двух тысяч фунтов (145,5 тысячи рублей), чтобы перевезти мальчика на самолете в столицу Багамских островов Нассау, где ему провели трехчасовую операцию. В настоящее время семья вернулась домой.

Отец ребенка в бешенстве из-за того, что гиды заявили ему, что акулы безопасны. В ожидании заживления ран ребенку придется пользоваться инвалидным креслом.

Представитель оператора экскурсий Exuma Escapes заявил, что семья без гида отправилась в лагуну, посещение которой не было предусмотрено туром.

Усатые акулы-няньки обитают в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. В среднем они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и редко нападают, если их не провоцировать.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, усатая акула-нянька укусила за губу мальчика, который ловил омаров. Хищная рыба вцепилась в губу мальчика, но тот не растерялся, схватил ее и отбросил в воду.