Сибири предрекли аномальную жару

С 2 по 6 июня Сибири предрекли аномально жаркую погоду

В начале лета 2023 года Сибирь столкнется с аномальной для региона жарой. Такое развитие событий предрекла начальник «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталия Криворучко, говорится на сайте учреждения.

По словам эксперта, с 2 по 6 июня в Омской области объявлено штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде. Столбик термометра поднимется минимум на 10 градусов выше климатической нормы. В период с 3 по 6 июня воздух прогреется до 36 градусов. В некоторых районах температура достигнет 38 градусов Цельсия.

«Погодные условия по 6 июня в нашем регионе будут формироваться в поле повышенного атмосферного давления, ожидается преобладание малооблачной, без осадков погоды», — отметила Криворучко. Кроме того, в Омской области наблюдается чрезвычайная пожароопасная ситуация.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, когда глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. По его словам, самым жарким годом в истории будет 2025 или 2026.