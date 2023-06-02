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07:54, 2 июня 2023Россия

В Минздраве объяснили рост заболеваемости сифилисом в России

В Минздраве объяснили рост заболеваемости сифилисом в России возвращением мигрантов
СюжетНаселение России:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России зафиксировали рост заболеваемости сифилисом, который произошел из-за возвращения в страну мигрантов. Об этом, объясняя эпидемиологическую обстановку, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев, пишет РБК.

«В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — объяснил Потекаев.

По его словам, в период пандемии коронавируса население реже обращалось за медпомощью, число специализированных приемов и профилактических скринингов сократилось.

Согласно динамике заболеваемости, в России в 2000-м году выявили 239,4 тысячи случаев заражения, к 2005-му это число снизилось до 97,9 тысячи и продолжало падать до 15,3 тысячи вплоть до 2020 года. Затем сифилисом стало заражаться больше людей: в 2021-м году заболели 21,1 тысячи человек, в 2022 — 27,8 тысячи человек.

Специалист Минздрава отметил, что в России отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом, указав на сократившееся в 8,6 раза число заражений сифилисом по сравнению с 2000 годом.

В январе 2023 года в России зафиксировали резкий всплеск заболеваемости сифилисом и гепатитом. Согласно данным Росстата и отчетам Роспотребнадзора, заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10 процентов, ВИЧ — на 20 процентов, гонококковой инфекцией — на 19 процентов к январю 2022 года.

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    Анастасия Шейкина
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