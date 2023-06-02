Девушка чудом выжила после укуса змеи и отметила день рождения в больнице

Newsweek: в США ядовитая змея укусила гулявшую по парку девушку

21-летняя Сьерра Линн из США чудом выжила после укуса ядовитой змеи, но была вынуждена отметить день рождения в медицинском учреждении. Об этом сообщает Newsweek.

Девушка с подругой гуляли по парку в городе Норт-Порт, штат Флорида, когда ей показалось, что она ударилась ногой о ветку. Линн опустила глаза и поняла, что ей в голень впился ромбический гремучник — ядовитая змея, распространенная на юго-востоке США. Девушки тут же побежали к машинам, чтобы поехать больницу, но всего через несколько минут у Линн начался анафилактический шок, и она потеряла сознание.

Прибывшие на вызов спасатели госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии. В больнице врачи ввели Линн 58 ампул противоядия. По словам медиков, они впервые были вынуждены дать пациенту так много этого лекарства. «Я никогда не забуду, как врачи позвали всех членов семьи в палату Линн. Они как бы намекали, что мы должны с ней попрощаться», — вспоминает бойфренд девушки, Деррик Хантер.

Несмотря на опасения врачей, на следующее утро пострадавшая очнулась. Ритм ее сердца нормализовался, а следом за ним восстановилось и дыхание. «Это было невероятно. Это настоящее чудо», — говорит Хантер.

Девушка до сих пор находится в больнице. Она перенесла пять переливаний крови и три процедуры, в ходе которых врачи удалили все зараженные участки кожи. В ближайшее время медики проведут Линн еще несколько операций, а затем она пройдет курс реабилитации. После этого девушка снова сможет ходить.

Змея укусила Линн за несколько дней до ее дня рождения, поэтому девушка отметила праздник в больнице в кругу родных и близких.

Семья Линн открыла страницу по сбору средств, чтобы покрыть расходы на лечение. Пострадавшая поблагодарила всех, кто помог ей деньгами и поддерживал в сети. «Каждый из вас повлиял на мою жизнь, даже не подозревая об этом. Я получила невероятное количество любви и поддержки за это время», — отмечает она.

Ранее сообщалось, что в США змея заползла на подстанцию, задела контакт и лишила электричества 16 тысяч человек. Уже через час после инцидента, вызванного змеей, электроснабжение было восстановлено.

