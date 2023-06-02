Названы главные риски при аренде жилья в Таиланде

Thailand-Real.Estate: арендуя жилье в Таиланде, нужно обратить внимание на документ TM.30

При аренде жилья в Таиланде нужно обратить особое внимание на один документ и содержание договора. Главные риски для российских арендаторов «Ленте.ру» назвал представитель профильного портала о рынке недвижимости Thailand-Real.Estate Ален Еремеев.

По его словам, собственник квартиры или дома должен оформить документ TM.30, без которого иностранцу могут отказать в продлении визы. По закону, оформление должно произойти в течение суток после переезда арендатора в жилье, однако некоторые собственники отказываются это делать, чтобы не оформлять право на собственность или скрыться от налогов. Эксперт советует россиянам лично проследить за оформлением TM.30 и предупредить об этом арендодателя. Если сделка проходит через агентство, его представители должны предупредить владельца жилья об особенностях сдачи квартиры иностранцу.

Также арендатор рискует не вернуть залог. В Таиланде собственник должен вернуть депозит по истечении договора об аренде, но арендодатели часто находят причину не отдавать деньги, обвиняя жильцов в порче имущества. Еремеев рекомендует в целях защиты сделать фото квартиры перед въездом.

Согласно закону, договор составляется на тайском языке. В нем необходимо описать имущество в арендуемом жилье с примечаниями по его физическому состоянию. Помимо этого, документ должен включать имя и личные данные всех участников сделки, адрес арендуемого жилья, сумму арендной платы, дату оплаты и способ осуществления платежа, расценки на коммунальные услуги, размер депозита и правила возврата депозита, а также условия расторжения договора.

Еремеев добавил, что краткосрочная аренда может оказаться не лучшим вариантом для иностранца. Такие сделки запрещены во многих кондоминиумах. Кроме того, при отсутствии долгосрочного договора аренды будет невозможно продлить долгосрочную визу.

Ранее в мае аналитики компании CMP Group (ГЖА.рф) спрогнозировали рост цен на жилье в Таиланде. По их данным, недвижимость в этой стране может подорожать на 50 процентов.