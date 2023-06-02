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05:40, 2 июня 2023Интернет и СМИ

США протестировали приложение для охоты за поддерживающими Россию украинцами

Американский ведущий Моррис: США помогают Киеву устранять украинцев с помощью приложения

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Американский ведущий Клейтон Моррис сообщил, что США протестировали на Украине приложение Diia для охоты за «симпатизирующими России» украинцами. Подробностями он поделился в эфире шоу Redacted News.

По словам журналиста, разработка поможет жителям Украины доносить о поддерживающих Москву соседях с целью избавиться от них.

Моррис отметил, что приложение входит в программу Google и Visa и спонсируется USAID, а также деньгами из налогов американцев. Diia позволяет устранить человека «одним нажатием кнопки», утверждает журналист.

Украинский президент Владимир Зеленский уже назвал это приложение «сердцебиением Украины», добавил Моррис.

Ранее стало известно, что директор российской школы пожаловалась в полицию на родительницу девочки, якобы пришедшей в образовательное учреждение с косами в цветах флага Украины.

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    Марина Совина
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