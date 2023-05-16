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16:10, 16 мая 2023Россия

Директора захотели проверить после доноса на российскую школьницу за цвет кос

Омбудсмен Низамова: нужно установить мотивы директора после доноса на ученицу из-за кос

Фото: РИЦ «Югра»

Управление по образованию города Пыть-Яха должно провести проверку правомерности действий директора местной школы, которая написала донос в полицию на ученицу, якобы пришедшую на занятия с косами в цветах флага Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Людмила Низамова.

Ранее стало известно, что директор школы №1 в Пыть-Яхе пожаловалась в полицию на родительницу девочки, якобы пришедшей в образовательное учреждение с косами в цветах флага Украины. Мастер, которая делала прическу, сообщила порталу «86.RU», что работа была выполнена из синего и ярко-салатового канекалона, и девочка сама выбирала цвета.

Необходимо установить, почему педагог в ситуации, которая требовала разрешения именно педагогическими мерами, приняла решение действовать правовым и административным решением

Людмила Низамовадетский омбудсмен

Омбудсмен отметила, что, согласно размещенным в открытых источниках сведениям, органы провели проверку матери ребенка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и не выявили признаков правонарушения.

Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что образовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся и их общему внешнему виду, согласно статье 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Вместе с тем, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, размещенными на официальном сайте данной школы, требования к общему виду не предусмотрены.

«В настоящее время у Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отсутствует информация об обжаловании действий директора образовательной организации родителями девочки в уполномоченные органы. В связи с тем, что действиям директора школы оценка уполномоченными органами не дана, трудно понять, в чем директор усмотрела с точки зрения закона общественно опасный поступок девочки. А если речь о воспитании уважения к символам государства, то это задача именно школы в сотрудничестве с родителями», — поделилась Низамова.

2 мая сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах украинского флага. По словам 39-летнего владельца авто, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

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Екатерина Смирная
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